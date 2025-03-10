Политика как она есть

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские войска нанесли удар по газотранспортному узлу в пригороде Запорожья, который обеспечивал снабжение промышленных предприятий, работающих на нужды украинского ВПК.