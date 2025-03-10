Рогов: ВС России ударили по газовому узлу в пригороде Запорожья

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские войска нанесли удар по газотранспортному узлу в пригороде Запорожья, который обеспечивал снабжение промышленных предприятий, работающих на нужды украинского ВПК.
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