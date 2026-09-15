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Краснодарский край представил продукцию с брендом «Сделано на Кубани» на World Food Moscow 2026

Краснодарский край представил продукцию с брендом «Сделано на Кубани» на World Food Moscow 2026

КРАСНОДАР, 15 сентября, ФедералПресс. В московском МВЦ «Крокус Экспо» стартовала 35-я юбилейная выставка World Food Moscow – одна из ведущих отраслевых площадок России в сфере пищевого производства.

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