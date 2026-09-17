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Царьград

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Tokyo Game Show 2026 привлекла 1 138 участников и более 4 000 стендов

Tokyo Game Show 2026 привлекла 1 138 участников и более 4 000 стендов

В 2026 году Tokyo Game Show отпраздновала 30-летие в префектуре Тиба. Участвуют 1 138 представителей из 540 японских и 598 иностранных компаний, организовано более 4 000 стендов.

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