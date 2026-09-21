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Аргументы и Факты

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ЕР получает рекордное количество мест в Госдуме за всю свою историю

ЕР получает рекордное количество мест в Госдуме за всю свою историю

«Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получает рекордное количество депутатских мест за всю историю участия партии в парламентских выборах, следует из данных Центральной избирательной комиссии.

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