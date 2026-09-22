Океаны внутри ледяных лун смогли «пережить» гигантские столкновения

Многие спутники планет-гигантов Солнечной системы переживали крупные столкновения. Ученые предполагают, что система лун Урана, например, могла сильно измениться в результате гигантского удара, наклонившего саму планету.
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