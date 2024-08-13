В ЛДПР предложили в 50 раз увеличить штраф за очень громкий выхлоп автомобилей

В России предложили в 50 раз увеличить штраф за очень громкий выхлоп автомобилей. С такой инициативой, как стало известно RT, выступил координатор Московского городского отделения ЛДПР, кандидат в депутаты в Московскую городскую думу VIII созыва от ЛДПР Роман Крастелев.