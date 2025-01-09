Царьград Фото: Al Drago - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Globallookpress Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фронте в Курской области якобы появилась новая партия солдат КНДР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии