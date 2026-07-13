Вдове участника СВО пришлось в суде отстаивать право на рождение ребенка

В Краснодаре вдове участника специальной военной операции (СВО) на Украине пришлось в суде отстаивать право на рождение ребенка от не вернувшегося с фронта мужа посредством процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
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