В Челябинской области продолжает расти количество самозанятых

Объем налоговых платежей от этой категории южноуральцев вырос в 11 раз. Результаты работы региональной налоговой службы в прошлом году стали главной темой встречи, которую губернатор Алексей Текслер провел с руководителем УФНС России по Челябинской области Михаилом Бирюком.