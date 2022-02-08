В Челябинской области продолжает расти количество самозанятых

Объем налоговых платежей от этой категории южноуральцев вырос в 11 раз. Результаты работы региональной налоговой службы в прошлом году стали главной темой встречи, которую губернатор Алексей Текслер провел с руководителем УФНС России по Челябинской области Михаилом Бирюком.
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