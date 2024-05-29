Ультиматум Западу, провалы ВСУ, давление на членов НАТО. Главное на Украине на утро

© РИА Новости . Михаил Маркив29 мая Сегодня 772 прочитали Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" предупредила, что Запад не готов к третьей мировой войне, но при этом испытывает Россию на прочность и "доиспытывается".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии