Ультиматум Западу, провалы ВСУ, давление на членов НАТО. Главное на Украине на утро

© РИА Новости . Михаил Маркив29 мая Сегодня 772 прочитали Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" предупредила, что Запад не готов к третьей мировой войне, но при этом испытывает Россию на прочность и "доиспытывается".