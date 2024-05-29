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Ультиматум Западу, провалы ВСУ, давление на членов НАТО. Главное на Украине на утро

Ультиматум Западу, провалы ВСУ, давление на членов НАТО. Главное на Украине на утро

© РИА Новости . Михаил Маркив29 мая Сегодня 772 прочитали Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" предупредила, что Запад не готов к третьей мировой войне, но при этом испытывает Россию на прочность и "доиспытывается".

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