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Девушка Промеса рассекретила его поход в ночной клуб

Девушка Промеса рассекретила его поход в ночной клуб

Футболист должен был находится под домашним арестом.фото: spartak.com--> Табата Робинсон, девушка игрока московского «Спартака» Квинси Промеса, опубликовала кадры из ночного клуба вместе со своим избранником, который должен находиться под домашним арестом в ОАЭ.

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