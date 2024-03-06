Девушка Промеса рассекретила его поход в ночной клуб

Футболист должен был находится под домашним арестом.фото: spartak.com--> Табата Робинсон, девушка игрока московского «Спартака» Квинси Промеса, опубликовала кадры из ночного клуба вместе со своим избранником, который должен находиться под домашним арестом в ОАЭ.