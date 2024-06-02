«Записки покойного Белкина» Камы Гинкаса: только Пушкин и никого, кроме Пушкина

В Московском театре юного зрителя — премьера спектакля Камы Гинкаса по повестям Александра Пушкина. Это совместный проект режиссера с продюсером Леонидом Роберманом Роли в спектакле «Записки покойного Белкина» исполняют Сергей Кузнецов, Дмитрий Супонин, Евгения Михеева, Полина Кугушева, Елена Левченко, Евгений Кутянин, Леонид Кондрашовчитайте на monocle.
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