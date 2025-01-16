Украина следующая: миротворчество Трампа по Газе названо капитуляцией Израиля

Ветер в конфликте между Израилем и ХАМАС меняется, и за это отвечает один человек. Сейчас лавровый венок пытаются поделить между Байденом и Трампом, однако вскоре от него могут отказаться оба участники шаткого мира.
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