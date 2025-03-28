Жителям Ленобласти рассказали об «умном» освещении на дорогах

Система работает уже несколько лет Уже несколько лет в Ленобласти работает автоматизированная система управления наружным освещением – «умный помощник» на дорогах, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников региона.
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