Мэрия Москвы передала регионам 700 трамваев за 10 лет

За последние 10 лет Москва передала 700 трамвайных вагонов 23 регионам России. С начала года приняты 50 современных трамваев, что завершило обновление парка столицы, достигнув 80% современности транспорта в метро.
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