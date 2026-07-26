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Царьград

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Мэрия Москвы передала регионам 700 трамваев за 10 лет

Мэрия Москвы передала регионам 700 трамваев за 10 лет

За последние 10 лет Москва передала 700 трамвайных вагонов 23 регионам России. С начала года приняты 50 современных трамваев, что завершило обновление парка столицы, достигнув 80% современности транспорта в метро.

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