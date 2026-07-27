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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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61% ставок на ЧМ-2026 были сделаны в прематче. Пик активности бетторов – с 19:00 до 23:00 мск (PARI)

В PARI поделились данными о поведении бетторов во время ЧМ-2026. Чаще всего игроки делали ставки на исход основного времени матча – около 38% от всего оборота на ЧМ-2026.

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