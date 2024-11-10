Врачи NASA никак не могут понять, почему застрявшая астронавт Уильямс стремительное теряет вес

Врачи Национального космического агентства США (NASA) пытаются помочь набрать вес астронавту Суните Уильямс, которая осталась на Международной космической станции до февраля 2025 года из-за неисправности корабля Starliner компании Boeing.
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