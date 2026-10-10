Страна и люди
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Страна и люди

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Захарова связала имена политиков в честь Гитлера с недостатком образования

Захарова связала имена политиков в честь Гитлера с недостатком образования

Дипломат обратила внимание на имена некоторых политиков, победивших на муниципальных выборах в Перу. Она назвала такие «громкие» имена следствием недостатков системы образования, сообщив об этом в своем Telegram-канале.

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