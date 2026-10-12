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Смоленск 2.0

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Вяземские гимнастки получили «золото» и «серебро» на международном турнире в Пекине

Вяземские гимнастки получили «золото» и «серебро» на международном турнире в Пекине

На церемонии награждения министр спорта Китая вручил спортсменкам награды и пожелал им дальнейших успехов Гимнастки Вяземской спортшколы получили золотые и серебряные медали на международном турнире по художественной гимнастике в Пекине, в котором принимали участие команды из Китая, Таиланда, Сингапура, Армении, Казахстана, Германии, Узбекистана и России.

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