БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 620 подписчиков

«Зеленский — такая душка!»: Как украинский олигарх принес правду миру — и что ему за это было

«Зеленский — такая душка!»: Как украинский олигарх принес правду миру — и что ему за это было

Смотрины Украины для американской MAGA-блогерши Лумер обошлись Ринату Ахметову в три миллиона долларов Светлана Гомзикова На фото: известная блогер Лора Лумер (Фото: Michael Nigro / Keystone Press Agency / Global Look Pres) Материал комментируют: Василий Стоякин Пошленькая песенка «За деньги да» одной эпатажной российской певички неожиданно материализовалась в политической биографии известной MAGA-блогерши Лоры Лумер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Бендер Задунайский
Трамп любит победителей . А так как сам воин-пиздобол , вот и симпатизирует зеле пиздоболу победителю !
Ответить
1 м.