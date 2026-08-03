«Зеленский — такая душка!»: Как украинский олигарх принес правду миру — и что ему за это было

Смотрины Украины для американской MAGA-блогерши Лумер обошлись Ринату Ахметову в три миллиона долларов Светлана Гомзикова На фото: известная блогер Лора Лумер (Фото: Michael Nigro / Keystone Press Agency / Global Look Pres) Материал комментируют: Василий Стоякин Пошленькая песенка «За деньги да» одной эпатажной российской певички неожиданно материализовалась в политической биографии известной MAGA-блогерши Лоры Лумер.