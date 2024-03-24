Севастополь превращают во второй Белгород? Ракеты навел американский Global Hawk

Беспилотники самолетного типа в этот раз украинская сторона не применяла. На город русских моряков обрушились именно Storm Shadow/SCALP-EG - дальнобойные малозаметные крылатые ракеты большой дальности воздушного базирования.
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