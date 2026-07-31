Ситуация с бензином на трассе М-4 "Дон" 31 июля 2026 года: цены, очереди и лимиты отпуска на АЗС

Есть ли бензин на трассе М-4 "Дон" 31 июля 2026 года: сводка по регионам, цены и ограничения.По состоянию на 31 июля 2026 года на федеральной трассе М-4 "Дон" сохраняется высокий пиковый спрос на автомобильное топливо, вызванный интенсивным потоком отпускников, направляющихся к Черноморскому побережью и возвращающихся в центр страны.