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На Украине призвали учить детей в подвалах (ФОТО)

На Украине призвали учить детей в подвалах (ФОТО)

На Украине призвали учить детей в подвалах. Экс-глава Министерства образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что «метрошкола» в Харькове не решила проблему обучения: в нее ходят только 2 тысячи школьников, еще 55 тысяч учатся онлайн.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Этого вечно пьяного ублюдка надо п......... на каштане на Крещатике ,ибо с этого пидора всё ,что творится с населением Украины ,пошло
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2 час.

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