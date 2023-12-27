На Украине призвали учить детей в подвалах (ФОТО)

На Украине призвали учить детей в подвалах. Экс-глава Министерства образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что «метрошкола» в Харькове не решила проблему обучения: в нее ходят только 2 тысячи школьников, еще 55 тысяч учатся онлайн.
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