На Украине призвали учить детей в подвалах (ФОТО)

На Украине призвали учить детей в подвалах. Экс-глава Министерства образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что «метрошкола» в Харькове не решила проблему обучения: в нее ходят только 2 тысячи школьников, еще 55 тысяч учатся онлайн.