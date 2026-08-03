Волонтёры в лицах и поступках представлены на фотовыставке

Парк «Северное Тушино» стал местом фотовыставки, отразившей жизнь волонтеров. Здесь размещены живые портреты москвичей, которые поддерживают социальные проекты, участвуют в патриотических, экологических и других важных акциях.
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