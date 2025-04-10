В Петербурге просроченная задолженность по ипотеке подскочила на 40 процентов

Об этом рассказал Андрей Рябоконь Объём просроченной задолженности по ипотечным кредитам в Северной столице за год вырос на 40%, с 3,5 млрд до 4,9 млрд рублей, сообщил 10 апреля в своем телеграм-канале сообщил депутат парламента Петербурга Андрей Рябоконь.