Мать напавшего на «Крокус Сити Холл» террориста извинилась перед родными погибших и рассказала о прошлом сына

Свои извинения родственникам и близким жертв террористического акта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» принесла мать одного из нападавших – гражданина Таджикистана Шамсиддина Фаридуни Муассар Заргарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии