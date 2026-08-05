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У Киева появился новый враг. Сельскому хозяйству Украины пришел конец

У Киева появился новый враг. Сельскому хозяйству Украины пришел конец

Метеоролог Виталий Шпиг объяснил, как климат перекраивает аграрную карту Украины. Зерновые культуры, которые являются основой украинского агроэкспорта, все больше зависят не от количества осадков, а от их неравномерности.

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