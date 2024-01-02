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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сиэтл» выиграл 5 матчей подряд и приблизился к зоне плей-офф

«Кракен» обыграл «Вегас» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ, проходившем на открытом воздухе в рамках «Зимней классики».

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