«Росатом» построит первый ветропарк в Киргизии

Ветропарк возведут в Иссык-Кульской области, он станет одним из крупнейших проектов в сфере возобновляемой энергетики страны Компания «Новавинд Кыргызстан», входящая в подразделение «Возобновляемая энергия» «Росатома», и Российско-Киргизский фонд развития договорились о совместной реализации проекта по строительству ветряной электростанции в Киргизии.