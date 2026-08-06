«Росатом» построит первый ветропарк в Киргизии

Ветропарк возведут в Иссык-Кульской области, он станет одним из крупнейших проектов в сфере возобновляемой энергетики страны Компания «Новавинд Кыргызстан», входящая в подразделение «Возобновляемая энергия» «Росатома», и Российско-Киргизский фонд развития договорились о совместной реализации проекта по строительству ветряной электростанции в Киргизии.
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