"Тяжелее, чем во время боёв за Бахмут": Инсайдер описал ситуацию под Константиновкой

В июле стало известно об освобождении одного из ключевых пунктов обороны ВСУ в Донбассе. Затем русская армия продолжила наступление, ведь впереди ей предстоит выполнение одной из сложнейших задач - взятие Славянско-Краматорской агломерации, которую противник вместе с инструкторами НАТО укреплял с 2014 года.