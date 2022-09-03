В Магнитогорске лже-дочь чуть не обманула 84-летнюю пенсионерку

Старушка чуть не отправила мошенникам 800 тысяч. От непоправимой ошибки пожилую жительницу Магнитогорска уберег счастливый случай.
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