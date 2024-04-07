Макрон в поход собрался…

Виктор Полуэктов

Макрон направит на Украину в первую очередь тех, кто рвётся получить гражданство Франции с чистым паспортом. То есть тех, с кем всё равно надо будет как-то разбираться всерьёз. А так - русские частично снимут эти вопросы, прополов густой поток не слишком нужных претендентов на гражданство.