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Военные новости ★ спецоперация

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Макрон в поход собрался…

Макрон в поход собрался…

Французы вспоминают слово maraudeur Президент Франции Эммунуэль Макрон как заклинание повторяет, что войска Пятой республики собираются в Украину.

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Комментарии
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Виктор Полуэктов
Макрон направит на Украину в первую очередь тех, кто рвётся получить гражданство Франции с чистым паспортом. То есть тех, с кем всё равно надо будет как-то разбираться всерьёз. А так  -  русские частично снимут эти вопросы, прополов густой поток не слишком нужных претендентов на гражданство.
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