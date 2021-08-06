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Украина возлагает большие надежды на встречу Зеленского и Байдена

Украина возлагает большие надежды на встречу Зеленского и Байдена

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена выведет отношения держав на новый уровень.

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Владимир Моловик
Эх, хлопцы! занимались бы вы лучше развитием своей убогой страны, а не стремились, ведомые завистью и ненавистью, при каждом удобном случае нас...ать Великой Соседке хотя бы под забор, если под дверь не получается.

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