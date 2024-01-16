Глава РПЛ Алаев: "Зенит" видео удалил, и это важный сигнал об осознании ошибки

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев, комментируя нецензурный жест председателя правления петербургского "Зенита" Александра Медведева в адрес московского "Спартака", заявил о необходимости взаимоуважения между клубами.
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