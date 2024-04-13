#Николаев, Солнце затмилось… В небо взлетели кепки, чепчики и местами лифчики. Николавцы встречают прилет.
#Николаев, Солнце затмилось…
Комментарии
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Н
Ната
А в Октябрьском очень мощные предприятия ... были?!
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4 час.
РУ
Раиса Утропова
Вот в ВОВ у нас в России не было таких "ждулей", все, даже в тылу воевали, в партизанских отрядах, и ждали, когда же наши придут.
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3 час.
Владимир Козлов
Поэтому желательно чтобы местоположение писавшего нельзя было отследить.
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3 час.
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