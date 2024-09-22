Израильские спецслужбы после истории с подрывом в Ливане пейджеров и последовавшей детонацией других гаджетов якобы полностью реабилитировали себя после провала 7 октября 2023 года.
В Киеве боятся падения интереса к Украине, но всё равно в восторге от Израиля и пейджеров
Комментарии
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Алексей Тан
Ну и что нового!??... А "дружок" Симонян (еврей), призывал Русских ... убивать украинских детей... а сама Симонян, с упоением разносила БЛЕВОТИНУ... -"что евреи, армяне и грузины... есть Русские"... а Киев это мама (Мать)... Это всё один и тот же КАГАЛ... и это их культура, их мерзости, воспринимать, как победы или достижения.... (Они и есть разносчики, злобы и ненависти и другой ЗАРАЗЫ)... о них было сказано... Падшие "ангелы".
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