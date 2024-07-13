Подтвержденный саммитом НАТО курс означает продолжение подготовки Североатлантического альянса к прямому военному столкновению с Российской Федерацией, данный конфликт может привести к глобальной катастрофе.
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