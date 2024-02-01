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Бойцы группировки «Юг» вдвоем взяли два опорных пункта ВСУ, а 195 россиян вернулись домой из плена: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 1 февраля 2024 года

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Бойцы группировки «Юг» вдвоем взяли два опорных пункта ВСУ, а 195 россиян вернулись домой из плена: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 1 февраля 2024 года Юлия СоколоваНедавно прибывшие в штурмовое подразделение бойцы с позывными Батя и Феникс пережили свой первый серьезный бой.

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