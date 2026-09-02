⚡️Власти Крыма призвали не поддаваться на провокации из-за ситуации с топливом «На что еще хотел бы обратить внимание: дефицит топлива – это не только экономический, но и психологический вызов.
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