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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мифтахов о легионерах из АХЛ: «В целом профессионалы своего дела. Помогают нашему хоккею развиваться, делать его более международным»

Вратарь « Шанхай Дрэгонс » Амир Мифтахов высказался о легионерах в КХЛ , выступавших ранее в АХЛ .

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