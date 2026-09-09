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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тигрес» сделали ЦСКА предложение по Гонду. Армейцы его рассматривают (Герман Гарсия Грова)

« Тигрес » пытаются приобрести Лусиано Гонду . Как сообщает журналист TyC Sports Герман Гарсия Грова, мексиканский клуб направил ЦСКА предложение о трансфере форварда.

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