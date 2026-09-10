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Мировое обозрение

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Производитель алюминиевых банок Canpack полностью ушёл из России

Производитель алюминиевых банок Canpack полностью ушёл из России

Международный производитель алюминиевых банок и упаковочных решений Canpack Group официально завершил выход с российского рынка.

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