Закулисье обмена. По западной версии ключевой переговорщик – Шольц, но не обошлось и без Абрамовича

Сразу три ведущих американских СМИ – WSJ, The Times и NYT – опубликовали большие материалы с изложением своей версии закулисной подоплеки состоявшегося вчера между Россией и США самого масштабного за все время обмена заключенными.
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