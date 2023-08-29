US Open. 1-й круг. Александрова сыграет с Фернандес, Самсонова – с Лю, Касаткина – с Паркс, Соболенко встретится с Заневской

Арина Соболенко встретится с Мариной Заневской. Сетка здесь. US Open Нью-Йорк, США 28 августа – 10 сентября 2023 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 65 000 000 долларов Открытые корты, хард Первый круг Екатерина Александрова (Россия) Лейла Фернандес (Канада) Дата проведения 29 августа, 18.
Популярные статьи
- Виталий Фридзон, Александр Овечкин и Ольга Бузова приняли участие в открытии караоке-бара в Москве
- «Те, кто аплодирует сексуальному насилию, не должны оставаться на своих постах». Вице-премьер Испании о реакции тренеров мужской и женской сборных на речь Рубиалеса
- Против Рубиалеса прошел митинг феминисток в Мадриде: «Дженни, мы с тобой»
Свежие комментарии