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US Open. 1-й круг. Александрова сыграет с Фернандес, Самсонова – с Лю, Касаткина – с Паркс, Соболенко встретится с Заневской

Арина Соболенко встретится с Мариной Заневской. Сетка здесь. US Open Нью-Йорк, США 28 августа – 10 сентября 2023 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 65 000 000 долларов Открытые корты, хард Первый круг Екатерина Александрова (Россия)  Лейла Фернандес (Канада) Дата проведения 29 августа, 18.

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