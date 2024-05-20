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Парламентская газета

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Росрыболовство: С 90-х годов Каспий обмелел больше чем на 2 метра

Росрыболовство: С 90-х годов Каспий обмелел больше чем на 2 метра

С середины 90-х годов уровень Каспийского моря упал больше чем на два метра. Об этом сказал заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов 20 мая на заседании рабочей группы Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды по выработке предложений по оздоровлению Каспийского бассейна.

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Комментарии
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Walery
Казахстан разрешил добычу нефти с сероводородным содержанием, известны аварии и утечки нефти. Это главнейший фактор исчезновения тюленей.  Много тюленей погибают от жестокости казахских детей - они забивают кормящих тюленей и их молодняк камнями.
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