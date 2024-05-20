Росрыболовство: С 90-х годов Каспий обмелел больше чем на 2 метра

С середины 90-х годов уровень Каспийского моря упал больше чем на два метра. Об этом сказал заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов 20 мая на заседании рабочей группы Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды по выработке предложений по оздоровлению Каспийского бассейна.
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