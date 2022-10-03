Разговоры о гражданском оружии на «Армии 2022»

В двухдневных дебатах принимали участие хорошо знакомые нашему сообществу фигуры – экс-руководитель «Право на оружие», ныне депутат Госдумы РФ Мария Бутина, генерал-лейтенант полиции Леонид Веденов, президент концерна «Калашников» Алан Лушников.