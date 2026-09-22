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Царьград

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Мирошник заявил, что переворота на Украине не будет

Мирошник заявил, что переворота на Украине не будет

Посол Родион Мирошник заявил, что украинские силовики не планируют государственный переворот. Они предпочитают собрать средства и покинуть страну, не считая её своим домом.

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