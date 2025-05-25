ВС РФ освободили населенный пункт Романовка в ДНР

ВС РФ освободили Романовку в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Активными действиями подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.
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