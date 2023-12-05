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Парализует Украину: ВС РФ подготовили Зеленскому «новогодний сюрприз»

Парализует Украину: ВС РФ подготовили Зеленскому «новогодний сюрприз»

Президент Украины Владимир Зеленский рискует потерпеть окончательный крах. Российские инженеры подготовили президенту Незалежной новый неприятный «сюрприз» прямо в преддверии Нового года — нижегородский завод «Сокол» усовершенствовал находящиеся в распоряжении российской армии истребители МиГ-31 в рамках гособоронзаказа.

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