Президент Украины Владимир Зеленский рискует потерпеть окончательный крах. Российские инженеры подготовили президенту Незалежной новый неприятный «сюрприз» прямо в преддверии Нового года — нижегородский завод «Сокол» усовершенствовал находящиеся в распоряжении российской армии истребители МиГ-31 в рамках гособоронзаказа.
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