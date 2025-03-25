В России заканчивается период упрощенного обмена иностранных водительских прав

За управление транспортным средством без действующего удостоверения предусмотрена административная ответственность С 1 апреля в России вступает в силу запрет на использование иностранных водительских прав для иностранцев, получивших вид на жительство или гражданство.
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